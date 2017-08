Tolle Landschaftsaufnahmen von Chile



Die 13. Ausgabe des Landschaftskalenders von David Gysel Lenk ist bereits im Verkauf erhältlich. Es handelt sich um eine Auswahl von Bildern, die auf seinen Reisen, Wanderungen und Touren mit dem Kajak entstanden sind.

Das Titelbild zeigt den bekannten Embalse el Yeso im Cajon del Maipo. Andere Landschaften Chiles im Kalender stammen von der Laguna Miscanti, Rio Cruces, Fiordo Pia, dem Wald am Lago Collico, Bahia Desolada in Feuerland, Dünen in der Región de Tarapacá, Cistanthe Amaranthoide bei Copiapo, Orongo auf der Osterinsel, Kaktusse am Meer bei Ovalle, den Nationalpark Pali Aike und Caleta Milagro bei San Juan de la Costa.

Alle Bilder sind auch als Kunstdrucke in limitierter Auflage zu erstehen. Vom 1. bis zum 15. September werden die Kunstdrucke im Museum der Deutschen Schule Santiago ausgestellt sein. Die Adresse: Nuestra Señora del Rosario 850, Las Condes; Öffnungszeiten von 8 bis 17 Uhr. Bei Anfragen auch später geöffnet.

Der Kalender kann in der Librería Antártica erstanden werden. Ab September ist er auch in der Feria Chilena del Libro zu kaufen. Für Käufe in großer Stückzahl (ab 10 Stück) darf man sich auch direkt an den Fotografen wenden: fotografo@davidgysel.com; Handy: +56 9 9155 7523.