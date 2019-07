Casa Silva – ein «goldenes» Weingut

Heute empfehle ich kein Restaurant sondern Weine, und zwar ganz besonders gute. Casa Silva wurde soeben beim 24. internationalen Weinwettbewerb Catad`Or Wine Awards 2019, dem wichtigsten seiner Art in Lateinamerika, zum vierten Mal in Folge als bestes Weingut des Jahres ausgezeichnet und mit zwei Gran Oro-Medaillen und weiteren 10 Goldmedaillen geehrt. Der internationalen Jury gehörten 45 Fachleute aus 14 Ländern an.

Das vor mehr als 100 Jahren im Colchagua-Tal gegründete Familienunternehmen hat mit seinen Qualitätsweinen über fünf Generationen nicht nur den chilenischen sondern auch den internationalen Markt erobert. Mit ihrem eigenen und definierten Stil prägt es nun eine neue Klasse der Premiumweine.

«Wir arbeiten als Familie zusammen mit einem großartigen Team von Experten und Arbeitern, die Teil unseres Weinguts sind. Beständigkeit, gepaart mit Innovation und Fachwissen sowie der respekvolle Umgang mit der Umwelt sind die Grundlagen unseres Erfolges», betont Geschäftsführer Mario Pablo Silva.

Hier die Liste der prämierten Weine – Sie sollten diese bei Ihrem nächsten Weinkauf unbedingt dabei haben!

Gran Oro-Medaillen:

Casa Silva Microterroir Los Lingues Carmenère 2012

Casa Silva Quinta Generación Red Blend 2016, Los Lingues

Goldmedaillen:

Casa Silva Lago Ranco Riesling 2017, Weingut Futrono, Region Austral

Casa Silva Lago Ranco Sauvignon Blanc 2018, Weingut Futrono, Region Austral

Casa Silva Gran Terroir de Los Andes Cabernet Sauvignon 2018, Los Lingues

Casa Silva Gran Terroir de Los Andes, Carmenère 2018, Los Lingues

Casa Silva Gran Terroir de la Costa Syrah 2018, Weingut Lolol

Casa Silva Cuvée Colchagua Reserva Carmenère 2018

Casa Silva Cool Coast Sauvignon Blanc 2019, Weingut Paredones

Casa Silva Cool Coast Sauvignon Gris 2019, Weingut Paredones

Casa Silva Cool Coast Chardonnay 2018, Weingut Paredones

Casa Silva Fervor Brut Costa Fría

www.casasilva.cl.