Andrés Lübbert, director del documental «El color del camaleón»

Por Rodrigo Fredes Pizarro

Como sus antepasados de Hamburgo de finales del mil ochocientos, Andrés Lübbert, también debió pasar por Valparaíso alguna vez en su vida. Acaba de estrenar en el Teatro Condell de esta ciudad puerto su última película documental: «El color del camaleón», un viaje al interior de su padre, Roberto, un avezado camarógrafo que debió exiliarse a fines de los años 70 en Berlín.

Sentado en los salones del hotel O’Higgins, donde se desarrolla la versión número 50 del Festival Internacional de Cine de Viña, este joven cineasta belga-chileno-alemán, observa con calma los movimientos de un país que apenas conoce. Su vida transcurrió entre Bélgica y Alemania. La de su familia paterna, entre Chile, el exilio y la vida en Berlín, donde también vivía y sigue viviendo su tío, Orlando Lübbert, destacado cineasta chileno alemán («Taxi para tres»).

Hasta aquí la historia era parecida y concordante con muchas familias de exiliados en Europa. Pero Andrés sabía que en el caso de su padre existía algo más. De niño lo encontró algo extraño, distinto a los demás. De adolescente veía como su este sufría de insomnio, se despertaba gritando, tenía conductas autodestructivas y problemas de adicción. A los 19 Andrés se decidió y comenzó a investigar sobre la vida y el misterioso pasado inconcluso de Roberto, la personalidad retraída y la distancia que mantenía en su relación familiar.

«Mi padre llegó a Berlín Oriental, aprovechando que mi tío Orlando estaba haciendo una película allá, y tenían una visa temporal, producto de la doble nacionalidad, que les permitía estar en los dos lados. Sin embargo, lo expulsan prontamente los organismos de la STASI hacia Alemania Occidental y no puede volver más hasta la caída del muro.»

Andrés necesitaba un diálogo abierto con Roberto, para poder identificar su lugar en la relación padre-hijo. Entonces, le propuso indagar juntos en su pasado buscando las respuestas a través de este documental, que hoy viene de ganar cinco premios en el DOK.Fest Munich, además de mejor director y premio del público en el recién pasado SANFIC de Chile.

De esta manera, Andrés Lübbert irá plasmando en su película la búsqueda de un puzzle inconcluso, en donde el espectador va descubriendo gradualmente la historia, para darse cuenta que su padre, fue convertido en un instrumento de los servicios secretos chilenos, quienes lo forzaron a trabajar para ellos.

«Viendo “Das Leben der anderen” (2008) una cinta alemana ganadora de un premio Óscar, me di cuenta que mi padre había sido espiado muchos años por la STASI. ¿Y por qué lo espiaron me pregunté? Sólo sabía que a él también le habían pasado cosas en Alemania, pero no sabía precisamente qué. Averigüé y me contestaron del archivo de la STASI que habían encontrado 180 páginas sobre mi padre. Y estaba fichado desde el primer día que llegó con un timbre que decía que era un agente de la CNI.»

Andrés va más allá de las fronteras de la binacionalidad, cuenta historias de su entorno intercultural relacionadas con las temáticas de migración, derechos humanos, identidad y asuntos sociales. Sus documentales han participaron en más de 130 festivales en 20 países y ganado 19 premios. En 2009, su corto documental «La realidad» fue nominado para la Golden Key en el Festival de Cine Documental de Kassel en Alemania.

¿Cómo fue la recepción del público en Alemania y Chile? «Fue muy buena, quizá porque Alemania es una país que debió pasar por situaciones similares y luego por una Guerra fría. En Chile todo fue muy emotiva, después de la exhibición se me acercó mucha gente a abrazarme, personas de distintos sectores de la sociedad chilena. Nadie elige las cosas que hizo su padre. Y espero aportar un grano de arena con este documental para solucionar este gran drama que muchos chilenos aún sufren.»