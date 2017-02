Eine Initiative für Deutschlernende in Chile



Unter diesem Motto fand auf dem Gelände des Ferienheims der Deutschen Schule Valparaíso in Limache Anfang Januar das dritte Theater-Sprachcamp für Pasch-Schulen in Chile statt.

Von Anna Hendrischk-Seewald

Fachberaterin der ZfA in Chile

Die insgesamt 30 Schüler der Pasch-Schulen («Schulen: Partner der Zukunft») in Chile, lernten sich bereits auf der einstündigen gemeinsamen Busfahrt von Santiago nach Limache kennen und sprachen über ihre Erwartungen: «Ein Theatercamp auf Deutsch, hoffentlich muss ich nicht nur Vokabeln lernen», kommentierte ein Schüler. Aber Sofía aus San Felipe, die bereits im vergangenen Jahr am Sprachcamp teilgenommen hatte, entgegnete: «Du machst den ganzen Tag Aktivitäten auf Deutsch, die Spaß machen, das hat mir zum Beispiel geholfen, mich besser auf Deutsch ausdrücken zu können!» – «Für mich war klar, dass ich wieder dabei sein wollte, denn der Ort ist wunderschön und Theater spielen auf Deutsch ist einfach klasse!»

Jörg Müller, der als Experte für Unterricht die Fit-Schulen in Argentinien, Paraguay und Chile betreut, und Anna Hendrischk-Seewald, die Fachberaterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) in Chile, hatten nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahren erneut zu einem gemeinsamen Sprachcamp für Schüler von Pasch-Schulen in Chile eingeladen. Dieses Theatercamp stellt eine einmalige Form dar, in der sich die Jugendlichen aus verschiedenen Schulen in Chile begegnen, damit können nicht nur Vorurteile zwischen Schülern von Privatschulen und staatlichen Schulen erfolgreich abgebaut werden, sondern sogar langfristig Kontakte geknüpft werden. «Immer wieder ist es beeindruckend zu sehen, wie schnell die Schüler aus 13 sehr verschiedenen Schulrealitäten zu einem Team zusammenwachsen», stellte die nunmehr zum dritten Mal das Sprachcamp betreuende Deutsch-Lehrerin Ximena Guijón begeistert fest.

Unter dem Motto «So ein Theater mit der Natur» entwickelten die 30 Teilnehmer des Sprachcamps ein einstündiges Theaterstück auf Deutsch; dafür wurde eine Woche lang intensiv gearbeitet, Theatertexte und Poetry-Texte geschrieben und Requisiten und Bühnenbilder erstellt.

Eine wichtige Rolle spielten dabei die fünf Kulturweit-Freiwilligen, denn sie unterstützen die drei Schülergruppen beim Einstudieren ihrer selbstgeschriebenen Texte und Entwerfen der Requisiten für die drei thematischen Darstellungen der Elemente Erde, Luft und Wasser. Beeindruckt waren die beiden Initiatoren Jörg Müller und Anna Hendrischk-Seewald von der sprachlichen und inhaltlichen Qualität der Theaterszenen; die Schüler hatten sich in dieser Woche nicht nur intensiv mit der Sprache Deutsch, sondern auch mit dem Thema Umweltschutz in Chile auseinandergesetzt.

Die Teilnehmer des Sprachcamps haben in dieser Woche sehr viel Deutsch gelernt, aber auch Selbstbewusstsein und Mut gewonnen, frei auf Deutsch zu sprechen und sich auf einer Bühne zu präsentieren. Darüber hinaus wurde die Begeisterung für das Fach Deutsch wieder neu geweckt: «Ich habe Deutsch einmal ganz anders erlebt, das hat mich begeistert, denn hier habe ich für das Theaterstück nicht für die Note gelernt», so eine Sprachcampteilnehmerin. Allen Beteiligten fiel der Abschied schwer, «da wir am Schluss des Camps nicht nur Deutsch gelernt haben, sondern alle sehr gute Freunde geworden sind.»

Was ist Pasch? Die Initiative «Schulen: Partner der Zukunft» ist eine Initiative des Auswärtigen Amtes in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-Institut (GI), dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz. Derzeit gibt es 1.800 Pasch-Schulen weltweit.