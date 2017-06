Instituto Alemán de Valdivia gana el concurso de debate en alemán

Sofía Barrera, Violetta Carvajal y Felipe Davis arrasaron con los premios en la final nacional realizada en Osorno.

Los tres alumnos que representaron al Instituto Alemán de Valdivia triunfaron en la final nacional del Concurso de Debate en alemán, que se realizó desde el 31 de mayo al 02 de junio en el Colegio Alemán de Osorno. Sofía Barrera Völtz, de III A, y Felipe Davis Reyes, de III C, concursaron en la categoría Alemán como idioma extranjero, mientras que Violetta Carvajal Heckele, de II C, lo hizo en la categoría Alemán como lengua materna. Los tres convencieron al jurado no sólo con sus argumentos, sino también por su seguridad y su excelente dominio del idioma.

Los temas debatidos este año fueron los siguientes:

Violetta logró el primer lugar en la categoría Alemán como lengua materna. Sofia ganó una beca del PAD (Servicio de Intercambio Pedagógico, por sus siglas en alemán) de cuatro semanas a Alemania donde participará en una gira por el país. Felipe, quien ganó el año pasado el concurso de Pecha Kucha y con ello un viaje a Alemania por un mes, representará a Chile en el concurso de Debate que se efectuará en octubre en Sao Paulo.



Jugend debattiert

Vom 31. Mai bis 2. Juni nahmen drei Schüler der DS Valdivia am Wettbewerb «Jugend debattiert» an der Deutschen Schule Osorno teil. Insgesamt beteiligten sich knapp 30 Schüler aus zwölf deutschen Schulen in Chile.

Von der DS Valdivia überzeugten Felipe Davis Reyes und Ana Sofia Barrera Völtz (Kategorie Fremdsprachler) sowie Violetta Carvajal Heckele (Kategorie Muttersprachler) mit Argumenten, mit ihrem sicheren Auftreten und ihren hervorragenden Sprachkenntnissen. Violetta gelang der 1. Platz in der Kategorie «Muttersprachler». Sofia gewann ein vierwöchiges PAD-Stipendium in Deutschland und wird dort an einer Rundreise teilnehmen. Felipe, der im vergangenen Jahr bereits beim Pecha-Kucha-Wettbewerb das vierwöchige Stipendium in Deutschland gewonnen hatte, wird Chile im Oktober bei «Jugend debattiert» international in Sao Paulo dabei sein.