Von Walter Krumbach

Sein herausragendes Merkmal war die Entschlossenheit, mit der er heikle Situationen in Angriff nahm und die Offenheit, mit der er vom Wort Gebrauch machte. Als im Juli 1978 General Gustavo Leigh zwangsweise aus der Militärjunta ausschied und dabei die meisten Luftwaffengeneräle mitzog, übernahm Fernando Matthei die Stellung in einem der brenzligsten Augenblicke in der Geschichte der Militärregierung. Im November 2004 kommentierte er in einem Cóndor-Interview den Entschluss mit den Worten: «Ich glaube, dass die großen Probleme sich in mehrere kleine, lenkbare unterteilen lassen können. Das Thema hat mich nie erschreckt. Gleich am ersten Tag traf ich zwei Entscheidungen: Erstens, nicht mehr politischen Einfluss zu beanspruchen, als mir zukam und zweitens, vor nichts Angst zu haben». Null politischer Ehrgeiz und Null Furcht «bilden eine äußerst starke Verbindung», fügte er hinzu.

Unerschrocken zeigte er sich ebenso, als im April 1982 Argentinien die Falkland-Inseln einnahm. Nach einem gewonnenen Krieg wäre die Südspitze Chiles mit einer Invasion an der Reihe gewesen. «Ich habe alles getan, was in meiner Macht lag, damit Argentinien den Krieg verlor», sagte Matthei Jahre später zu einem erstaunten Fernsehreporter vor laufender Kamera. Die chilenische Luftwaffe übermittelte dem Vereinten Königreich die per Funk empfangenen Stellungswechsel argentinischer Einheiten, womit die Engländer einen nicht zu unterschätzenden Vorteil gewannen.

Präsident Patricio Aylwin überraschte Matthei kurz vor seinem Amtsantritt mit der Bitte, das Oberkommando der Luftwaffe beizubehalten. Er nahm den Auftrag an, den er als die Krönung seiner Laufbahn wertete, bat den Präsidenten jedoch, nach einem Jahr sein Abschiedsgesuch einreichen zu dürfen, «weil ich verständlicherweise mit der Militärregierung identifiziert wurde».

Matthei hatte überdies keine Hemmungen, zu dem haarigen Thema Menschenrechte Stellung zu nehmen. Dem Cóndor erklärte er: «Niemand von uns Offizieren ignorierte, was vorging. Wenn die Presse darüber berichtete und ich genaueres wissen wollte, hieß es, das sei marxistische Propaganda. Ich habe, kaum hatte ich das Oberkommando übernommen, meinen Untergebenen angeordnet, sich niemals zu Barbareien verleiten zu lassen und verwarnte sie, ich sei der Erste, der sie verfolgen würde, wenn sie es dennoch täten. Demzufolge ist die Luftwaffe – was meine Periode betrifft – frei von Anschuldigen».

Fernando Matthei, der 1925 in Osorno in eine deutschstämmige Familie hineingeboren wurde, verstarb am vergangenen Sonntag im 92. Lebensjahr.