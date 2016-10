Feier in Temuco zum Tag der Deutschen Einheit

Auch dieses Jahr luden der Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland und der Vorstandsvorsitzende des Schulvereins, die Herren Carlos Fingerhut und Alex Strodthoff, im Namen der Deutsch-Chilenischen Gemeinschaft Temucos, anläßlich der 26 Jahre der Deutschen Einheit, zu einer Gedenkfeier in der Aula Magna der Deutschen Schule ein.

Von Hans-Joachim Krämer

DCB Vertreter in Temuco

Der Honorarkonsul entsandte eine Grußbotschaft zu diesem ehrwürdigen Anlass aus Berlin, wo er sich zu dem Zeitpunkt aufhielt, und der Vorsitzende des Schulvereins hielt eine Ansprache in der er sich zweisprachig auf die Integration Chiles und Deutschlands bezog. Integration, die im Grunde genommen schon im Jahre 1887 begann, als die Deutsche Schule in Temuco vor 129 Jahren gegründet wurde. Unter den Ehrengästen befanden sich nebst der Direktoren der Deutschen Schule und der Vertreter der Deutsch-Chilenischen Institutionen Temucos auch die Honorarkonsule und Honorarkonsulinnen der Schweiz, der Niederlande und von Spanien und Israel.

Im bunten Teil des Feierprogrammes kamen Volkstanz, Musizieren des Schülerorchesters und der Rockband der Schule, Singen der Schüler der 4. Klassen und des Elternchors, und ein Schülerfilmbericht über den Schüleraustausch zur Vorführung. Bei den verschiedenen Volkstanzaltersgruppen war eine besondere Begeisterung zu verspüren, die auf ihren Anfang bei der Begegnung mit der Volkstanzgruppe der Deutschen Schule Bariloche, im Jahre 2008 bei uns zu Besuch gewesen, zurückgeht. Frau Leslie van Treek, Leiterin der Sportfachschaft, hat es seitdem verstanden, diesen Enthusiasmus anzufachen und weiter zu schüren und kann heute auf eine zahlreiche Gruppe von Schülern hinweisen, die offensichtlich gerne an dieser Form des körperlichen und musischen Ausdrucks Teil nehmen.

Der feierliche Abend fand seinen geselligen Abschluss in einem vielseitigen Angebot an Appetit Stillendem – vor allem haben die Laugenbretzeln ganz vorzüglich geschmeckt – und Getränken. Es ist hervorzuheben, wie erfolgreich in den letzten Jahren eine Reihe von jüngeren Erwachsenen, Eltern der Schulkinder, es zu Stande gebracht haben, die Organisation dieses Abends erfolgreich zu unterstützen, indem sie von einer beträchtlichen Anzahl deutscher und deutschfreundlicher Unternehmen einen Beitrag für dieses Zusammentreffen erreicht haben, dank dessen die Teilnahme daran für alle Besucher dankbarerweise kostenlos ablaufen kann.