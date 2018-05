Vertrauen der Chilenen in die Unternehmerschaft stark gesunken



Santiago (2. Mai 2018). Eine Studie der ESE Business School der Universidad de los Andes hat ergeben, dass das Vertrauen der Chilenen in ihre Unternehmerschaft in den vergangenen 15 Jahren stark gesunken ist. Laut der Studie der renommierten chilenischen Wirtschaftsschule ist Chile das südamerikanische Land mit dem geringsten Vertrauen der Bürger in die Unternehmen. In der öffentlichen Meinung sei der Eindruck entstanden, dass Chile von einigen wenigen mächtigen Unternehmensgruppen zu ihren Gunsten regiert würde.



Die schlechte Meinung bezieht sich in erster Linie auf große Firmengruppen, während Start-ups mit positiven Attributen wie Leistung, Verdienst, Kreativität, Überwinden von Widrigkeiten, Teamarbeit und Innovation belegt werden. Laut der Studie hängt der Prestigeverlust der traditionellen Unternehmerschaft mit schlechten Praktiken wie unzulässigen Verfahren im Umgang mit Arbeitnehmern, Preisabsprache zwischen Unternehmen, einseitigen Vertragsänderungen und Parteienfinanzierungen zusammen. Andererseits wird den Unternehmen vorgeworfen, sich ungenügend auf den sozialen Wandel des Landes einzustellen. In diesem Zusammenhang nennt die Studie u.a. eine verstärkte Berücksichtigung des Umweltschutzes und der Inklusion benachteiligter Gruppen.



Quelle: El Mercurio

Enel investiert 700 Millionen US Dollar in erneuerbare Energien in Chile



Santiago (2. Mai 2018). Die Holding Enel Chile hat Investitionen von 700 Millionen US Dollar in den Ausbau erneuerbarer Energien im Land angekündigt. Insgesamt soll eine Leistung von 1.136 MW installiert werden. Den weitaus größten Anteil werden daran mit 979 MW Photovoltaik-Anlagen haben, 124 MW sollen neue Windparks beisteuern, und 33 MW sollen durch Geothermie generiert werden.



Gleichzeitig gab der Energiekonzern den Ausbau der E-Mobilität bekannt. Vorgesehen ist der Kauf von 120 Elektrobussen in China, die in das öffentliche Nahverkehrsnetz Transantiago eingegliedert werden sollen.



Quelle: El Mercurio

Gewinne der Stadtautobahnen stiegen um das Fünffache in sieben Jahren



Santiago (3.4.2018). Zwischen 2010 und Ende 2017 sind die Gewinne der Betreiber der Stadtautobahnen in der Región Metropolitana um das Fünffache gestiegen. Ihre Umsätze stiegen um 69 Prozent.



Als Ursache dafür wird das Anwachsen des Automobilparks Chiles um knapp 1,7 Millionen Fahrzeuge auf rund 5 Millionen im selben Zeitraum gesehen. Gleichzeitig sind die Mautgebühren jedes Jahr gestiegen. Im Fall der Región Metropolitana sind die Straßengebühren zusätzlich zur Anpassung an den Inflationswert um 3,5 Prozent angehoben worden.



Die interurbanen Autobahnen haben ihre Gewinne zwischen 2010 und 2017 um 10,4 Prozent gesteigert. Die Ruta 68, die Santiago mit Valparaíso verbindet, hat die höchsten Steigerungen verzeichnet. Der Konzessionär, der zur spanischen Gruppe Albertis gehört, konnte die Gewinne um das 1,5 fache steigern. Diese Autobahn hat am vergangenen Osterwochenende beim Rückreiseverkehr einen historischen Stau verzeichnet.



Quelle: El Mercurio

Starker Anstieg von Fast-Food-Lokalen



Santiago, 20. März 2018 – Seit 2016 ist die Zahl der Lokale, die Fast-Food anbieten, um 23 Prozent in Chile gestiegen. Dies hat eine Studie von Mapcity ergeben, die die im Land ansässigen großen Ketten untersucht hat. Laut dem Bericht wird der größte Zuwachs in der Región Metropolitana verzeichnet. An erster Stelle stehen die Gemeinden La Reina, Las Condes und Puente Alto.



Quelle: El Mercurio

Zurich verhandelt Kauf von EuroAmerica



Santiago, 15. März 2018. Nach Angaben der Tageszeitung El Mercurio verhandelt die Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft Zurich Insurance Group den Kauf des chilenischen Unternehmens EuroAmerica. Bei erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen würde Zurich Platz 2 im chilenischen Markt für Leibrenten einnehmen.



Die Transaktion soll einen Wert von 147 Millionen US-Dollar haben, was den Vermögenswerten der Sparte Lebensversicherungen von EuroAmerica entspricht. Sollten die Bereiche Brokerage und allgemeine Fondsverwaltung ebenfalls verkauft werden, würde die Summe auf 184 Millionen Dollar steigen.



Quelle: El Mercurio

Chiles Produktion stieg im Januar um 5,3 Prozent



Santiago (1.3.2018) – Die chilenische Industrieproduktion ist nach Angaben des statistischen Instituts INE im Monat Januar um 5,3 Prozent gestiegen. Das ist seit Juli 2013 der höchste Anstieg, den der Indikator Imacec, der die monatliche Entwicklung der wirtschaftlichen Aktivität misst, angezeigt hat. Der Bergbausektor, insbesondere Kupferabbau und -verarbeitung, hat nach langer Krise mit 5,9 Prozent einen beachtlichen Anstieg verzeichnet. Ebenfalls stark gewachsen ist die Herstellung von Tiefkühl-Lachs- und Forellenfilet.



Quelle: El Mercurio

OECD mahnt: Zentralismus verlangsamt Ausbau der Infrastruktur



Santiago (26. Februar 2018). Die OECD hat in einem Bericht über die öffentliche Infrastruktur Chiles davor gewarnt, dass der vorherrschende politische Zentralismus die gleichmäßige Entwicklung des Landes bremsen könne. Laut dem Bericht entscheidet die Zentralregierung über 88 Prozent der Investitionen in Infrastrukturprojekte. Der Durchschnitt der OECD liegt bei 41 Prozent.



In Chile ist 40 Prozent des Straßennetzes asphaltiert, wobei der Anteil der ausgebauten Verkehrswege in der Zentralregion 58 Prozent erreicht und im Süden des Landes lediglich 27 Prozent. Auch innerhalb der Ballungszentren seien bedeutende Unterschiede in der Qualität der Transportwege in den reichen und armen Vierteln zu bemängeln, so die OECD.



Die Regierung kündigte eine Erhöhung der Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und die Einführung eines zusätzlichen Fonds aus Konzessions-Erlösen.



Gleichzeitig gab El Mercurio bekannt, dass sich während der Bachelet-Regierung die Fertigstellung öffentlicher Bauten in Höhe von 800 Millionen US-Dollar in den Regionen verzögert habe. Dazu gehören u.a. Krankenhäuser, Energieprojekte, Brücken und der zweispurige Ausbau der Carretera Austral südlich von Puerto Montt.



Quelle: El Mercurio

Prognose Auslandsinvestitionen: Chile auf Platz 1 in Lateinamerika



Santiago (17. Januar 2018). Eine Umfrage der internationalen Anwaltskanzlei Baker McKenzie unter 125 Investoren in Nordamerika, Europa und Asien hat Chile auf Platz 1 für zukünftige Investitionen in Lateinamerika noch vor Brasilien und Mexiko positioniert.



In einer Presseerklärung teilte die Anwaltskanzlei mit, drei Viertel der Befragten hätten erklärt, in diesem Jahr in Chile investieren zu wollen. Als Grund gaben sie an, Chile als ein Land mit strikten rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen wahrzunehmen.



Die Studie ergab zudem, dass die Pazifik-Allianz (Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru) immer stärker die Aufmerksamkeit ausländischer Investoren erregt. Insbesondere sei interessant, dass die teilnehmenden Länder 92 Prozent der Einfuhrzölle für den Warenaustausch untereinander abgeschafft und ihre Handelsbörsen in einer gemeinsamen Plattform integriert hätten.



Quelle: El Mercurio

Chile will Lithiumproduktion bis 2025 vervierfachen



Santiago (18. Januar 2018). Die Wirtschaftsförderagentur Corfo und das Bergbauunternehmen SQM haben ein Abkommen unterschrieben, der bis 2030 eine Abbauquote von 350.000 Tonnen Lithium in der Atacamawüste vorsieht. Im Jahr 2017 hat SQM rund 50.000 Tonnen LCE (Lithium Carbonate Equivalent ) produziert. Bis 2025 soll die Produktion um das Vierfache ansteigen und mindestens 216.000 Tonnen LCE betragen.



Corfo-Präsident Eduardo Bitran hält zur Erreichung dieser Zielvorgaben Investitionen in Höhe von 1 Mrd. Dollar für notwendig.



Quelle: El Mercurio

OECD empfiehlt Chile Strategien zur Steigerung der Produktivität



Eine Anfang Januar 2018 bekannt gegebene Studie der OECD empfiehlt Chile, einen öffentlich-privaten Pakt zu schließen, um der Produktivität der Wirtschaft neue Impulse zu geben. Die Studie «Revisión de las Políticas de Transformación Productiva de Chile» bemängelt fehlende Diversifizierung der Wirtschaft und kommt zu dem Schluss, dass die unzulängliche Produktivität das potenzielle Wachstum des Landes bremsen könne.



Die Studie empfiehlt u.a. die Regionen zu stärken und bei der Modernisierung der Institutionen des öffentlichen Sektors voranzuschreiten. Mario Pezzini, Direktor der Division Entwicklung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erklärte zudem: «Es ist eine Vernetzung der großen Unternehmen, der KMU und der Regierung notwendig. Das chilenische Modell benötigt ein update». Zudem bemängelte er die unzureichende Investition in Forschung der Firmen. Chilenische Firmen investieren 0,4 Prozent des BIP in Forschung und Entwicklung, während der Durchschnitt der OECD bei 2,4 Prozent liegt.



Quelle: El Mercurio

Lebensmittel nach Bergbau wichtigster Wirtschaftssektor



Nach Kupfer waren 2017 die wichtigsten Exportartikel Chiles Lachs, Zellulose und Weintrauben. Diesen Exportschlagern folgten Stahl, Molybdän und Lithium. Der Export von Lebensmitteln betrug im vergangenen Jahr insgesamt 16 Milliarden US-Dollar, womit der Sektor der zweitwichtigste nach dem Bergbau ist.



Wie der Industrieverband Sofofa bekannt gab konsumieren täglich weltweit 82 Millionen Menschen Obst, 10 Millionen Lachs und 5,4 Millionen Wein, der aus Chile stammt.



Chile exportiert in rund 190 Länder. Die wichtigsten Ausfuhrmärkte sind die USA, China, Brasilien und Japan.



Quelle: El Mercurio