Encuentro de las Comunidades de habla Alemana de América Latina – CAAL 2017



Seit 2003 treffen sich die deutschsprachigen Gemeinschaften Lateinamerikas (Comunidades de habla Alemana de América Latina – CAAL) regelmäßig einmal im Jahr in einem ihrer Mitgliedsländer. Und man kann sagen, dass sich die Begegnungen inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil im Leben dieser Gemeinschaften entwickelt haben.

Von Klaus Weidinger

In diesem Jahr war das Gastgeberland erneut Peru. Bereits 2009 richtete Pozuzo, eine deutsch-tirolerische Siedlung auf der Ostseite der Anden, das Treffen aus. Diesmal war der Hauptgastgeber Oxapampa, eine Tochtersiedlung von Pozuzo, wobei aber auch Pozuzo selbst und das ebenfalls von Deutschen und Tirolern gegründete Villa Rica mit seinen ausgedehnten Kaffeeplantagen an den vier Tagen, die für das Treffen vorgesehen waren, ausgiebig zum Zuge kamen.

Man kann sagen, dass sich alle drei Orte auf der anderen, das heißt der von Lima abgewandten Seite der peruanischen Anden ihrer besonderen Bedeutung als Zentren deutsch-tirolerischer Einwanderung und der Weiterführung der Traditionen ihrer Vorfahren in einem Gebiet, das noch heute überwiegend indigen geprägt ist, sehr bewusst sind. Wenn auch für jemanden, der im bayerisch-österreichischen Raum aufgewachsen ist, die dargebotenen Tänze bis hin zum typisch alpenländischen Schuhplattler in einem ansonsten tropisch anmutenden Umfeld etwas aufgesetzt wirken mögen, so muss man doch anerkennen, dass die Darbietungen gekonnt und auffallend auch von der Jugend mit viel Herzblut mitgetragen werden.

Jedenfalls wissen sich die Gastgeber mit dem Festhalten an ihren Traditionen geschickt zu vermarkten, und für die Region bietet sich die einmalige Chance, nicht nur aufgrund einer überbordenden Biodiversität der Tropenwelt, sondern auch wegen der «exotischen» Besonderheit ihrer Einwanderergruppen den Landestourimus und wohl mehr noch den internationalen Tourismus gebührend anzukurbeln.

Noch wird – vor allem in Pozuzo – von der älteren Generation Deutsch als Zweitsprache in Form eines abgeschliffenen Tiroler Dialekts gesprochen. Aber auch in der Schule bietet man Deutsch zumindest als Fremdsprache an, weil man erkannt hat, dass die eigene Kultur und Tradition nur in enger Verbindung mit dem Erhalt der Sprache eine echte Überlebenschance hat.