Anwandter-Medaillen für Jürgen Leibbrandt und Ricardo Binder

Auf der 100-Jahrfeier des Deutsch-Chilenischen Bundes erhielten Jürgen Leibbrandt und Ricardo Binder die Karl-Anwandter-Medaillen.

Von Arne Dettmann

Die Anwandter-Medaille wird seit 1962 an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch einen beispielhaften Einsatz für die deutsch-chilenischen Gemeinschaft besondere Verdienste erworben haben. So heißt es offiziell beim DCB.

In seiner Laudatio hob Dr. Manfred Jürgensen entsprechend nicht nur die beruflichen Stationen von Jürgen Leibbrandt hervor, der als Ingenieur der Metallurgie mehr als vier Jahrzehnte beim staatlichen Kupferkonzern Codelco tätig gewesen war und Institutionen wie die Fördereinrichtung Procobre, die International Copper Association und International Molibdenum Association gegründet hatte.

Großes Engagement bewies der Geehrte auch in den deutsch-chilenischen Institutionen, so in der Burschenschaft Montania in Concepción, an der er erster Sprecher gewesen war, in der lutherischen Kirche und im Martin-Luther-Chor sowie der Freiwilligen Feuerwehr. In Calama hatte Jürgen Leibbrandt zudem eine Hilfsaktion für Waisenkinder initiiert, in Südchile wiederum ein Naturschutzgebiet ins Leben gerufen.

Jürgen Leibbrandt wurde 1947 im norddeutschen Meldorf geboren, kam 1951 nach Frutillar, später nach Osorno und Concepción. Er ist mit Norma Stange verheiratet, das Paar hat drei Kinder und sechs Enkelkinder.

Die Laudatio auf Ricardo Binder hielt Dr. Carlos Eggers. Der Preisträger stammt gebürtig aus Santiago, besuchte hier die Deutsche Schule, studierte dann an der Universidad de Chile Ingenieurswesen und absolvierte anschließend zwei Jahre lang eine Fachausbildung in Boston, bevor er hier in Chile in die Baufirma Tecsa einstieg. Eine auffallende Bescheidenheit, unbestechbare Ethik und ein ausgeprägtes soziales Bewusstsein würden Ricardo Binder auszeichnen, so Carlos Eggers. Hervorzuheben seien Binders Engagement im Sportverein Manquehue, in der Federación Chilena de Tenis und in der Cámara Chilena de la Construcción.

In Chile würde oft über soziale Solidarität gesprochen, leider aber nicht entsprechend gehandelt werden. Ricardo Binder sei dagegen sieben Jahre lang Präsident und Vizepräsident des Comité Asesor des Liceo Técnico-Profesional Rafael Donoso gewesen, welches die Cámara Chilena de la Construcción unterhält, und dann wiederum sieben Jahre lang als Vorsitzender zuständig für die Verwaltungsaufsicht Kindertagesstätten in Armenvierteln, ebenfalls bei der Cámara Chilena de la Construcción. Seit 2010 engagiere sich Ricardo Binder zudem im Emil-Held-Archiv des DCBs. Ricardo Binder ist mit Doris Wiener verheiratet, das Paar hat drei Kinder.