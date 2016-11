Alta participación en la Copa Alemania

Los más de 1.200 gimnastas participantes estrenaron el renovado gimnasio del Club Deportivo Manquehue, con equipamiento de nivel olímpico y aparatos con certificación de la Federación Internacional de Gimnasia.

Gimnasia del más alto nivel nacional e internacional se desplegó durante la Copa Alemania by Gymnova, torneo que se llevó a cabo en el Club Deportivo Manquehue, en Santiago. Más de 1.200 participantes provenientes de todo Chile y de cinco países de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay) se midieron en las disciplinas de gimnasia artística y rítmica en todas las categorías.

El campeonato es además, por primera vez, una instancia selectiva para la categoría adulta de varones postulantes a representar a Chile en el próximo Sudamericano de gimnasia artística a realizarse en Lima en noviembre.

Con motivo de la Copa Alemania by Gymnova, el Club Deportivo Manquehue estrenó un renovado gimnasio, con suelo, aparatos y equipamiento de categoría olímpica que lo convierten en el recinto privado más completo en el país para la práctica de la gimnasia.

La firma francesa Gymnova, líder mundial en equipamiento para la gimnasia, fue escogida por el Club Manquehue para equipar el nuevo gimnasio. «Tenemos el privilegio de recibir a los gimnastas de la Copa Alemania que desde ahora se llama by Gymnova, en un gimnasio que estrena piso, aparatos y equipamiento de alta competencia, certificados por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG),» comenta Patricio Trebilcock, presidente de la Rama de Gimnasia del Club Deportivo Manquehue.

La instalación de la nueva infraestructura deportiva estuvo a cargo de la empresa MW Sport Welt, firma que cuenta con 25 años de trayectoria en la construcción y equipamiento de proyectos deportivos. «El tapete sobre el que se realizarán las pruebas de suelo es idéntico al que se usó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como también las barras asimétricas», detalla el gerente general de MW Sport Welt, Juan Carlos Moeckel.

Destacadas fueron las participaciones de los seleccionados nacionales para el Sudamericano de Menores a realizarse próximamente en Cochabamba, Bolivia. Lía Curotto (Club Deportivo Manquehue), de la categoría preinfantil ganó el all around de su categoría. María Jesús Hernando (Club Deportivo Manquehue), también preinfantil ganó el oro en las asimétricas.

Pedro Alemparte (Club Deportivo Manquehue), categoría infantil, ganó el all around masculino en su categoría, teniendo actuaciones notables en salto, anillas, paralelas, barra y arzones.

Destacadas actuaciones tuvieron también los seleccionados nacionales para el Sudamericano de Menores, Pablo Soto (segundo en el all around) , Ian Bossar (tercero en el all around) y Tomás Trebilcock (1er lugar en arzones y 2 lugar en paralelas), todos del Club Deportivo Manquehue.