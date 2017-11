Alfredo Behrmann Stolzenbach seit 55 Jahren Mitglied im Club Manquehue



Seit 55 Jahren ist Alfredo Behrmann Mitglied des Club Manquehue. In dieser langen Zeit hat er den Verein kennen und lieben gelernt wie wenige. Zwischen April 1979 und Oktober 1983 war er Präsident des Vorstands und zwischen April 1990 und Juli 1992 hatte er den Vorsitz der Aktiengesellschaft inne. Im Cóndor-Gespräch mit Redakteur Walter Krumbach frischte er Erinnerungen aus dem Vereinsleben auf.

Condor: Was hat dich dazu bewogen, in den Club Manquehue einzutreten?

Alfredo Behrmann: Ich habe im September 1962 geheiratet. Ein Haus hatten wir bereits gekauft, also fehlte uns nur noch, irgendwo Sport treiben zu können. Im Dezember stellte ich im Manquehue einen Mitgliedsantrag. Es klappte und ich schrieb mich dann gleich in die Tennis-Abteilung ein. Bei der ersten Versammlung lud man mich ein, am Schatzamt der Tennisabteilung mitzuarbeiten, weil einige Probleme der Finanzen und der Satzungen gelöst werden mussten. Also habe ich dabei mitgeholfen.

Präsident der Tennis-Abteilung war Jorge Schrader, der es später zum chilenischen Mannschaftskapitän im Davis-Cup brachte. Sven von Appen, und Óscar Breinbauer kamen dazu. Das waren herausragende Wohltäter, mit denen wir im März 1963 ein Fest organisierten, um Mittel einzusammeln, weil wir mehr Spielfelder brauchten. Wir erhielten viel Unterstützung, um dieses Projekt auszuführen. Eine Ziegelsteinfabrik aus La Reina zum Beispiel spendete uns gemahlenen Ziegelstein, sodass wir die ursprünglich vier Tennisplätze nach drei Jahren auf zwölf aufstocken konnten. Die nötigen Finanzen wurden von den damaligen Tennismitgliedern gestiftet, insbesondere von Sven von Appen, Julio Kühlenthal und Óscar Breinbauer L.

Zu der Zeit nahmen die gesamten Familien an den Spielen teil, die Binder, die Schrader, die von Appen, die Urresti, die Köster und andere. Somit konnten wir mit einer sehr kompetitiven Junior-Mannschaft rechnen.

Deine erste intensive Tätigkeit im Manquehue galt also der Tennis-Abteilung?

Ja, nachdem ich Kassenwart gewesen war, war ich drei Perioden der Vorsitzende. Das hatte zur Folge, dass einige Vorstandsmitglieder des Vereins mir nahelegten, in das Direktorium einzutreten. In der darauffolgenden Abstimmung wurde ich gewählt und seitdem habe ich nie aufgehört, im Manquehue gewisse Aufgaben auszufüllen. Später wurde ich auch zum Präsidenten der Aktiengesellschaft ernannt und zwar, als die Aktiengesellschaft einer neuen Regulierung unterzogen wurde. In Carlos Hohf hatte ich damals einen hervorragenden Rechtsberater. Außerdem hatten wir damals einige «Schwergewichtler» im Vorstand, wie Sven von Appen, Heini Reiners und Julio Kühlenthal, die Hervorrangendes geleistet haben.

Wo hast du als Vereinsvorsitzender den Akzent gesetzt?

Zunächst mussten die verschiedenen Sportabteilungen, die sich entwickelten, organisiert und dabei ein freundschaftliches Zusammenleben unter ihnen gefördert werden. Wir haben die gemeinsamen Sport-Wochenenden gegründet. Damals gab es eine mächtige Schwimmabteilung, eine gute Volleyball-Abteilung, dazu kamen Faustball, Hockey, Turnen und Tennis, die unsere traditionellen Sportarten waren. An diesen Versammlungen nahmen nicht nur wir, sondern auch unsere Familien teil.

Paulina, meine Frau, war auch aktiv beteiligt, seit wir das Damenkomitee ins Leben gerufen haben. Mit ihr waren Christa Binder, Olli Kühlenthal, Anita Westendarp, Anita Redlich und andere Damen mit von der Partie.

Außerdem haben wir das Oktoberfest zum ersten Mal in der Geschichte des Manquehue gefeiert. Ich hatte die Idee am Ende meines Arbeitsstipendiums bei der AEG in München aufgegriffen, und als ich Ilse und Roberto Stange anstellen durfte, ihn als Geschäftsführer und sie für das Gesellschaftliche im Clubhaus, konnten wir es organisieren. Bei der Gelegenheit traten Peter Rock und seine beiden Geschwister auf. Ebenfalls spielten die Kapellen der Luftwaffe, sowie des Heeres und der Polizei. Die Hauptfestlichkeit fand auf dem alten Hockeyfeld Nummer 2 statt. Die Dekoration war wunderschön, sie war von Mitgliedern der verschiedenen Sportabteilungen verfertigt worden. Es kam kein Publikum von außerhalb, sondern lediglich die Manquehue-Familie war daran beteiligt. Bei der Gelegenheit wurde der Ausdruck «familia manquehuina» geprägt, was bedeutet, dass alle sich wie zu Hause fühlen und dass es keinen Zwiespalt zwischen den verschiedenen Gruppen geben sollte, sondern Verständnis und Kameradschaft.

Dieses konnte nur zustande kommen, weil das Ehepaar Stange-Werner absolut zuverlässig und der Vorstand erstklassig waren.



Deine Aufgaben als Vorsitzender müssen recht zeitraubend gewesen sein?

In der Finanzkrisenzeit ab 1981 tagten wir oft bis 3 Uhr morgens, um zu besprechen, wie wir den Mitgliedern helfen konnten, die ihre Beiträge nicht zahlen konnten. Wir berieten hin und her, bis eines Nachts Edgar Köster sich an den Kopf griff und sagte: «Kinder, seid vernünftig, wir machen uns hier kaputt!» Sehr hilfreich waren drei junge Direktoren, die uns berieten, bis wir schließlich aus der Krise herauskamen. Mit dieser Erfahrung appelliere ich heute an die Jugend, die in den Manquehue eintritt: Der Verein hat nur dank der typisch deutschen Eigenschaft der Sparsamkeit überleben können. Wir mussten zum Beispiel etliche Kämpfe mit dem Strom- und Wasserkonsum ausfechten, konnten aber letztendlich dabei siegen.

Kann man typische deutsche Eigenschaften über so eine lange Zeit aufrechterhalten?

Ich bin mit der Absicht eingetreten, das Deutschtum um jeden Preis zu erhalten und dass unsere Sitten und Gebräuche weiter gepflegt werden. Das ist auch heute noch mein Anliegen. Ich bin übrigens sehr darüber erfreut, dass das Direktorium unter Claudia Fehlandt eine Kampagne gestartet hat, um diese Werte aufrechtzuerhalten und weiter zu respektieren.

Während deiner Amtszeiten lag die Betonung nicht nur auf dem sportlichen, sondern auch auf dem gesellschaftlichen Bereich. In wieweit war das Absicht?

Als Paulina, die damals Mutter von kleinen Kindern war, auf die Idee kam, das Damenkomitee zu gründen, war ihr Hintergedanke, das Gesellschaftsleben im Verein zu vervollkommnen.

Wir haben Gott sei Dank das Glück gehabt, dass Rudi Renz praktisch sofort nach seiner Rückkehr nach Chile diese notwendige Aufgabe sehr gern übernommen hat.

Deine Frau, du und deine Kinder haben dem Club Manquehue viel Zeit und Opferbereitschaft gespendet. Nun umgekehrt: Was hat der Manquehue deiner Familie gegeben?

Unsere Kinder sind im Manquehue aufgewachsen! Ihre Freunde haben sie alle in der Deutschen Schule und im Manquehue kennengelernt. Der Verein war immer unser zweites Zuhause. Die Zeit, die ich meiner Familie als Führungskraft weggenommen habe, war lediglich ein Dankeschön an den Manquehue. Der Verein ist mit mir nicht verschuldet. Eher habe ich mit dem Manquehue über die Menge Leute, die mir bisher ihr Wohlwollen ausgedrückt haben, eine Schuld. Nur einen Wunsch habe ich, nämlich nicht mehr die Anlaufstelle für Beschwerden von denjenigen zu sein, die sich nicht trauen, bei einer Versammlung den Mund aufzumachen und dann zu mir kommen, damit ich ihre Klagen vortrage.

Die Infrastruktur des Club Manquehue hat sich in diesen 70 Jahren enorm entwickelt. Die Anlagen sind erweitert und modernisiert worden. Heute steht den Mitgliedern sogar ein Hallenschwimmbad zur Verfügung, demnächst wird eine unterirdische Parkplatzanlage gebaut werden. Was meint ein langjähriges Mitglied wie du zu dieser Entfaltung?

Ich kann dem Verein nur dankbar sein. Dem muss man hinzufügen, dass in diesem Jahr der Kreis ehemaliger Präsidenten gegründet worden ist. In diese Vereinigung ist jetzt Claudia Fehlandt aufgenommen worden, die während ihrer Amtszeit eine außerordentliche Leistung an den Tag gelegt hat, weshalb die Manquehuinos die Gelegenheit wahrnehmen sollten, ihr im Rahmen der Festlichkeiten eine Ehrenbezeigung zukommen zu lassen.

Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute zu den Jubiläumsfestlichkeiten!