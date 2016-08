Die Redaktion

Arne Dettmann

Redaktionsleiter

Arne Dettmann arbeitet seit 2005 als Redakteur beim Cóndor und hat seit 2011 die Redaktionsleitung übernommen. Der gebürtige Hamburger studierte in seiner Heimatstadt sowie in Madrid Politik und Journalistik und machte ein Zeitungsvolontariat in Schleswig-Holstein, bevor er nach Chile kam.

Walter Krumbach

Redakteur

Walter Krumbach ist seit 2000 beim Cóndor. Er schreibt bevorzugt über den Kulturbereich, besonders Musikkritiken, und die deutsch-chilenische Gemeinschaft. Außerdem verfasst er regelmäßig Porträts. Einmal im Monat erscheint seine Film- und Musikkolumne Blu-Ray-Report.

Petra Wilken

Redakteurin

Petra Wilken ist Journalistin und Personal Coach. Bevor sie 1991 nach Chile gekommen ist, hat sie in Deutschland bei Zeitungen als Lokalredakteurin gearbeitet. In Chile war sie in Projekten der internationalen Kooperation tätig. Seit Ende 2013 ist sie als Redakteurin beim Cóndor angestellt. Sie schreibt u.a. Porträts und hat den Kondor Junior übernommen.

Angélica Díaz García

Diseñadora

Diseñadora en Comunicación Visual, titulada en Universidad Tecnológica Metropolitana, trabaja desde 2006 en Cóndor. A cargo del departamento de gráfica desde 2008. Con más de 15 años de experiencia en el trabajo editorial. Anteriormente diseñadora y diagramadora en Diario La Nación. A cargo de la edición para Santiago del diario, además de revistas (Fusta y Triunfo) y ediciones especiales.

Vanessa Valenzuela V.

Diseñadora

Diseñadora Gráfica de Universidad Mayor. Interesada principalmente en el área publicitaria y editorial. Desde el año 2006 se ha desempeñado en el área editorial, llegando a Cóndor el año 2009.